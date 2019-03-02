В Госдуму внесен законопроект, который предлагает создать в России реестр, куда будут вносить данные граждан, лишенных родительских прав и отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. Документ опубликован на сайте правительства.

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон "О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей".

Также уточняется порядок межведомственного обмена сведениями о таких лицах. "Это позволит исключить передачу детей на воспитание в семьи граждан, которые не могут быть усыновителями, опекунами, попечителями", — говорится в документе.

Инициатива разработана Минобрнауки в 2017 году. В ведомстве обращали внимание на то, что лишенные родительских прав не могут усыновлять детей, но соответствующей информации иногда нет в специализированных базах.