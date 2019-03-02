Повреждение водовода в Барнауле на Павловском тракте устранено

В Барнауле повреждение водовода на Павловском тракте было устранено, сообщается на официальный сайте города.

Напомним, в субботу днем, 2 марта, из-за повреждения водовода Д-600 в зону отключения водоснабжения попали частично Железнодорожный, Октябрьский и Центральный районы города.

UPD 18:59: После устранения повреждения на водоводе на Павловском тракте водоснабжение восстановлено практически во всех домах, попавших в зону отключения. На данный момент без воды остаются 30 частных домов по Рыбозаводскому и Трактовому проездам и 6 административных зданий. Кроме того, продолжаются ремонтные работы на водоводе Д-200 на пересечении ул. 40 лет Октября и Э.Алексеевой. По заявкам жителей водоканалом организован подвоз воды.

Ранее сообщалось, что Барнаульский водоканал устраняет повреждение на водоводе диаметром 200 мм на пересечении улиц 40 лет Октября и Эмилии Алексеевой.