Согласно информации ЦГМС по Алтайскому краю, ночью без осадков, утром местами туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 2-7 м/с.

Температура ночью -3...-8, местами в северных и восточных районах до -12...-17. Днем +2...+7, местами в предгорных районах до +12. Днем местами в западных районах небольшой мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица, утром местами туман. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с, в западных районах с усилением до 15 м/с.

В Барнауле ночью ожидается -5...-7, днем +4...+6. Ночью без осадков, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 2-7 м/с. Днем также без осадков, утром возможен туман, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 4-9 м/с.