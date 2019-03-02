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Мужчине на "трассе здоровья" в Барнауле отказало сердце - очевидцы

, ИА "Амител"
Произошло это под окнами краевой клинической больницы
Скорая помощь Фото:/54.rodina.news

Скорая помощь Фото:/54.rodina.news

2 марта 2019 года мужчине на "трассе здоровья" в Барнауле стало плохо с сердцем, сообщили ИА "Амител" очевидцы происшествия. Произошло это рядом с краевой клинической больницей, однако врачи отказались поспешить на помощь, предложив вызвать "скорую помощь", рассказывает читатель ИА "Амител" .

"У мужчины сейчас на трассе здоровья остановилось сердце. В 100 метрах от клинической больницы. Моя жена звонила туда и другие люди тоже, но врачи отказались к нему оттуда ехать, сказали — вызывайте "скорую". В итоге "скорая" ехала с другого конца города 30 минут. ", — рассказал читатель.

По словам читателя, очевидцы происшествия пытались спасти мужчину, делали искусственное дыхание, но это не помогало, Затем пришли работники лыжной базы, положили мужчину на носилки и унесли к трассе, потому что "скорая" к лыжне подъехать не смогла бы. В каком состоянии человек сейчас, пока неизвестно.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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