Подросток, бесследно исчезнувший под Барнаулом, найден мертвым

Найдено тело 16-летнего подростка, ранее пропавшего под Барнаулом, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".

"Плохие новости — найден, погиб. Подробности не разглашаются. Приносим соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении паблика.

Ранее сообщалось, что алтайском СК проводит доследственную проверку в связи с пропажей 16-летнего подростка, местонахождение которого не известно с 24 февраля.

С заявлением о пропаже ребенка обратились его родственники. По их словам, 24 февраля он выехал из Барнаула в поселок Прудской. Оттуда юноша намеревался пешком дойти до села Чернопятово Павловского района.

Последний раз он выходил на связь вечером этого же дня. В населенном пункте подросток так и не появился и до настоящего времени его местонахождение не было известно.