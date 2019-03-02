Барнаульский водоканал провел переподключение системы, что позволило сократить количество зданий, попавших под отключением водоснабжения в результате коммунальной аварии, произошедшей в субботу, 2 марта, сообщается на официальном сайте Барнаула.

"По поручению главы Барнаула Сергея Дугина ход работ на месте аварии контролирует первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков", — говорится в сообщении.

Специалисты водоканала провели переподключение системы, что позволило сократить количество домов без водоснабжения. На данный момент без холодной воды остаются 3 многоквартирных дома, детский сад, училище.

Администрация города и водоканал приносят извинения барнаульцам за причиненные неудобства. По заявкам жителей водоканалом организован подвоз воды. Телефон для заявок 282-200.