Барнаульский водоканал провел переподключение системы, что позволило сократить количество зданий, попавших под отключением водоснабжения в результате коммунальной аварии, произошедшей в субботу, 2 марта, сообщается на официальном сайте Барнаула.
"По поручению главы Барнаула Сергея Дугина ход работ на месте аварии контролирует первый заместитель главы администрации города по дорожно-благоустроительному комплексу Анатолий Воронков", — говорится в сообщении.
Специалисты водоканала провели переподключение системы, что позволило сократить количество домов без водоснабжения. На данный момент без холодной воды остаются 3 многоквартирных дома, детский сад, училище.
Администрация города и водоканал приносят извинения барнаульцам за причиненные неудобства. По заявкам жителей водоканалом организован подвоз воды. Телефон для заявок 282-200.
Комментарии
А у нас и холодную, и горячую опять вырубили на Ближних Черёмушках
Где вода на Ленина - Матросова?
Не знаю, где Водоканал проявляет чудеса героизма, но в центре опять нет воды
На Горно-Алтайской не ни холодной, ни горячей воды. Какие 3 здания? Это опять весь район без водоснабжения!!! Цены на комунплку подняли, воду отключили... Да ещё и обманывают. Трей раз за месяц без воды...