Лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов скончался на 89-м году жизни

Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов скончался в Москве на 89-м году жизни, сообщает телеканал "360" со ссылкой на помощницу ученого Наталью Ланцову.

По словам Ланцовой, физик скончался в больнице в ночь на 2 марта, не дожив буквально две недели до своего дня рождения — 15 марта.

В 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике "за достижения в электронике". Премию он разделил с американцами Джеком Килби и Гербертом Кремером. Награда была присуждена за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

Жорес Алферов считался легендой отечественной науки. Его открытия стали основой для создания многих современных электронных устройств. Лазеры, полупроводники, светодиоды и оптоволоконные сети не появились бы без открытий гениального российского физика. Он является одним из немногих ученых, ставших полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством". Ученый награжден орденом "Знак почета", Ленинской премией, орденом Трудового Красного Знамени и другими государственными премиями. Международное сообщество оценило труды физика Хьюллет-Паккардовской премией, Золотой медалью Генриха Велкера, премией имени Карпинского, премией Ника Холоньяка, а также другими государственными наградами многих стран мира.