В Барнауле в ночь на 1 марта после тяжелой болезни скончалась основатель и руководитель детского театра-студии эстрадного танца "Хорошки" Тамара Кокорина, пишет "Алтайская правда"

Театр-студия "Хорошки" был образован в 1982 году. За эти годы танцевальная студия обрела популярность не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. "Хорошки" – многократный лауреат всероссийских конкурсов и международных фестивалей в Варне, Москве, Санкт-Петербурге, Париже и не только.

Тамара Кокорина – заслуженный работник культуры РФ, была бессменным руководителем коллектива более 30 лет.

Прощание состоится в Барнауле 3 марта с 12:00 до 15:00 в крематории на проспекте Космонавтов. Те, кто хочет уехать на автобусах – сбор у ДК "Сибэнергомаш" с 11:00 до 11:30.