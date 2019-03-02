Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что стратегия "Троянский конь", над которой работают США, основана на сочетании политического давления и военной силы, передает ТАСС.

"Суть ее заключается в активном использовании протестного потенциала "пятой колонны" в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным оружием по наиболее важным объектам", — отметил Герасимов.

Он подчеркнул, что Россия в ответ готовит "стратегию активной обороны", но ее подробностей не раскрыл.

Ранее Герасимов сообщил, что США вместе с союзниками прорабатывают наступательные военные действия против неугодных им стран. По его словам, цель Вашингтона состоит в ликвидации государственности, подрыве суверенитета и смене органов власти.

"Так было в Ираке, в Ливии и на Украине. В настоящее время аналогичные действия наблюдаются в Венесуэле", — подчеркнул он.

Ранее руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон перейти к "наступлению" на Россию и Китай, чтобы "нанести удар первыми".

В конце февраля о стратегии "Троянский конь" рассказали в Пентагоне. В ходе одного их выступлений начальник штаба ВВС США генерал Дэвида Голдфайн сообщил, что Вашингтон рассматривает Россию и Китай в качестве основных государств, против которых может быть использована такая стратегия. Основной принцип стратегии заключается в том, чтобы тайно проникнуть на территорию противника одновременно на суше, в воздухе и на море. На разработку потребуется около года, а затраты составят 135 миллиардов долларов.