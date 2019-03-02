Подростков избили в "Пятерочке" из-за бесплатных рекламных буклетов

Охранник "Пятерочки" в Измайлове избил в подсобке парня и девушку, которые провинились тем, что хотели взять из магазина рекламные буклеты, сообщает телеканал "360".

О произошедшем рассказала мать избитой девочки. По ее словам, в "Пятерочке" ее 15-летняя дочь с 16-летним другом хотели взять рекламные буклеты, которые магазин раздет бесплатно. Дети собирали макулатуру. Охранник решил, что дети грабят магазин.

"Детей отвели в подсобное помещение, орали на них матом, а потом начали избивать. Кое-как они оттуда ушли. При этом администратор или директор магазина посоветовал им никому не рассказывать, что там произошло, и не обращаться в полицию. Дети позвонили нам, родителям. Мы вызвали полицию и написали заявление, дали объяснения и все зарегистрировали. Наутро мы сходили в травмпункт и сняли побои", – рассказала мать девочки.

По ее словам, дети кричали и просили о помощи. Но ни администрация магазина, ни сотрудники "Пятерочки" никак не реагировали.

В московском МВД подтвердили, что правоохранители занимаются этим делом: "Инцидент произошел 28 февраля в продуктовом магазине на 15-й Парковой улице. Заявление об этом подали в полицию родители двух несовершеннолетних, которые, по их сообщению, подверглись противоправным действиям сотрудников магазина. Личности всех участников конфликта установлены".

Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

"Как нам объяснили, скорее всего, этого охранника, а также директора магазина привлекут только к административной ответственности, которая предусматривает штраф от 15 до 30 тысяч рублей", – добавила мать девочки.