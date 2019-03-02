Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в субботу, 2 марта, предстал перед судом в Кисловодске, сообщает телеканал "360".

В пятницу вечером, 1 марта, жители Кисловодска заметили на улицах блестящий позолоченный Mercedes. Автомобиль выехал на тротуар. Оказалось, что за рулем был Александр Емельяненко, который пытался уехать от полиции. Свидетели засняли, как правоохранители достают его из автомобиля. В ответ спортсмен ругался и оскорблял полицейских. Выяснилось, что боец был сильно пьян.

На Емельяненко завели административное дело после того, как он ездил по городу пьяным и сопротивлялся полиции при задержании. Сам Емельяненко на заседании утверждал, что силу в отношении правоохранителей не применял.

"Если бы я оказал сопротивление сотрудникам полиции, на них бы это как-то отразилось. Я никуда не бегал. Ни на ком ни побоев нет, ни жалоб. Да, выпил, каюсь, неправ был. Тяжело. Но то, что вы мне зачитали сейчас – это для того написано, чтобы вы зачитали. Каюсь в том, что сел в нетрезвом состоянии за руль. Никаких противоправных действий не совершал, никто за мной никуда не бегал", – сказал Емельяненко.

Бойца обвиняют в нарушении правил расположения транспортного средства на проезжей части, невыполнении требования должностного лица о медосвидетельствовании и в неповиновении законному требованию полицейского.