Президент России Владимир Путин открыл зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске, сообщает Life shot.

За время Универсиады, которая пройдет с 2 по 12 марта, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

"Добро пожаловать в Россию! Сегодня в Красноярск пришел всемирный праздник студенческой дружбы. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь. Подарят только самые радостные, добрые впечатления. И обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницей", — отметил Путин.

От отметил, что в России гостей всегда встречают по-русски радушно и с открытым сердцем.

"Поздравляю всех с началом соревнований и желаю удачи, убедительных, красивых, ярких побед. Объявляю 29-ю Всемирную зимнюю универсиаду открытой!" — заключил Путин.

После этого на "Платинум Арене" был поднят флаг Международной федерации университетского спорта (FISU).

Ранее на церемонии открытия Универсиады-2019 прошел парад спортсменов. Парад спортсменов замыкала делегация России, являющаяся самой многочисленной на турнире (295 атлетов). Вторыми по данному показателю являются швейцарцы — 100 спортсменов.

Путин также подчеркнул, что Россия смогла бы провести яркую и красивую Универсиаду в Екатеринбурге в 2023 году. "Если вы доверите нам это, мы постараемся сделать так, чтобы это было ярко и красиво", — сказал он на встрече с членами исполкома Международной федерации университетского спорта. Путин заверил, что в случае, если федерация доверит проведение этих соревнований России, то для подготовки к ним создадут специальную программу.