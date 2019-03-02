В субботу, 2 марта, в Красноярске состоится церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. В число волонтеров Универсиады вошла сотрудница "FM-Продакшн" Кристина Пазушкина. Девушка поделилась впечатлениями от мероприятия с Amic.ru.
Пятница, 1 марта. Про обучение.
Для подготовки грамотного и компетентного волонтера требуется правильная программа обучения. Вчера мы, начиная с 9:00, приобрели огромный багаж знаний о волонтерской деятельности. Нашими учителями были ребята с огромным волонтерским опытом, поэтому день с ними пролетел на одном дыхании. ⠀
В процессе учебного дня мы приобрели всю необходимую базу: изучили историю студенческого спорта, объекты и виды спорта Универсиады 2019, функциональные направления, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, правила волонтера. Я изучила свой объект и спортивные дисциплины.
Ну и по традиции — в конце обучения был зачет! Сдан каждый пункт.
Суббота, 2 марта. В ожидании церемонии.
Вчера, 1 марта прошел финальный этап Эстафеты огня — он вернулся в Красноярск. ⠀
Церемония состоялась на острове Татышев в 13:30. ⠀
И уже сегодня, 2 марта, в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск" состоится торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. ⠀
Начало в 20:19 по местному времени.
Комментарии
Говорят, что снега там нет