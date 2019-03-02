В субботу, 2 марта, в Красноярске состоится церемония открытия XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года. В число волонтеров Универсиады вошла сотрудница "FM-Продакшн" Кристина Пазушкина. Девушка поделилась впечатлениями от мероприятия с Amic.ru.

Пятница, 1 марта. Про обучение.

Для подготовки грамотного и компетентного волонтера требуется правильная программа обучения. Вчера мы, начиная с 9:00, приобрели огромный багаж знаний о волонтерской деятельности. Нашими учителями были ребята с огромным волонтерским опытом, поэтому день с ними пролетел на одном дыхании. ⠀

В процессе учебного дня мы приобрели всю необходимую базу: изучили историю студенческого спорта, объекты и виды спорта Универсиады 2019, функциональные направления, как взаимодействовать с людьми с инвалидностью, правила волонтера. Я изучила свой объект и спортивные дисциплины.

Ну и по традиции — в конце обучения был зачет! Сдан каждый пункт.

Суббота, 2 марта. В ожидании церемонии.

Вчера, 1 марта прошел финальный этап Эстафеты огня — он вернулся в Красноярск. ⠀

Церемония состоялась на острове Татышев в 13:30. ⠀

И уже сегодня, 2 марта, в спортивно-зрелищном комплексе "Платинум Арена Красноярск" состоится торжественная церемония открытия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске. ⠀

Начало в 20:19 по местному времени.