Воскресенье, 3 марта, в Алтайском крае пройдет в условиях штормовой погоды из-за сильного потепления.

Напомним, что в Алтайском крае днем 3 марта, а также сутки 4 и 5 марта ожидается повышение дневной температуры воздуха до +1... +7 градусов, а в предгорьях будет еще теплее. Из-за этого, как ожидается, будет инициирован процесс активного снеготаяния, который способен привести к затоплению талой водой пониженных мест рельефа.

Днем в воскресенье местами в западных районах ожидается небольшой мокрый снег, гололед, утром местами туман. Температуры в крае составят +2…+7 градусов, местами в предгорных районах до +12 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 4-9 метров в секунду, в западных районах с усилением до 15 метров.

В Барнауле без осадков, утром возможен туман, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице столбики термометров покажут +4…+6 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду.