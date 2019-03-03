Фото: avito.ru

Четырехкомнатную квартиру площадью 152 квадратных метра с дизайнерским ремонтом продают в центре Барнаула за 8,8 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Жилье расположено в кирпичном высотном доме на улице Молодежной.

"На всей площади квартиры уложено напольное пробковое покрытие, а это значит, что при ходьбе босиком ваши ноги не будут чувствовать холод. В квартире три лоджии, два санузла, в одном из которых находится настоящая сауна. Также в квартире есть вместительная гардеробная комната со встроенными шкафами и полками. Для жаркого летнего периода в квартире установлена система кондиционирования", – отмечает автор объявления.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой.