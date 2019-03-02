Барнаулец с отверткой ограбил офис микрозаймов на 9 тысяч рублей

В Барнауле в субботу вечером, 2 марта, неизвестный мужчина ограбили офис микрокредитной организации, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

Отмечается, что офис микрозаймов расположен по адресу: улица Юрина, 299б.

"Мужчина под угрозой отвертки в офисе микрокредитной организации похитил деньги, в сумме 9 тысяч рублей. После разбоя скрылся в сторону улицы Попова", — говорится в сообщении.

Разыскивается мужчина: на вид около 30 лет, невысокого роста, среднего телосложения, был одет в серую вязанную шапку, кожаную коричневую куртку и черные штаны.