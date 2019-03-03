В Анапе заварили ворота в один из школьных дворов, чтобы защитить образовательное учреждение, пишут "Новые известия".

Отмечается, что руководство школы заварило калитку руководствуясь "антитеррористическими" целями. Правда, детям теперь приходится перелазить через забор, чтобы попасть в здание.

Судя по видео, детям предлагается другой вариант попадания в школу. Однако для этого придется обходить огороженную невысоким забором территорию и терять время, что чревато опозданием на уроки. Именно это и волнует детей, преодолевающих защитный барьер.

В итоге, как отмечается, дети и их родители решили игнорировать "антитеррористическую калитку" и перелезают через забор рядом с новым средством защиты.