Уроженка Рубцовска стала победителем капитал-шоу "Поле Чудес" на Первом канале, сообщает газета "Местное время".

Анна Зарецкая хорошо известна горожанам как поэтесса и певица. Она выступала в составе ансамбля в "Доме культуры" и выпустила сборник стихов, после чего продолжила карьеру в Краснодарском крае.

Там певица стала регулярно участвовать в бардовских фестивалях, на одном из которых ее талант оценил шеф-редактор популярной телепередачи и пригласил на эфир канала.

"Я сначала не поверила, восприняла как розыгрыш. В 32 года сбылась моя детская мечта – попасть на "Поле Чудес", — поделилась эмоциями Зарецкая. — Для меня участие в популярном телешоу – это, прежде всего, шанс выступить со своими песнями перед широкой аудиторией, показать себя всей стране".

Певица не только выступила перед Леонидом Якубовичем и всей страной, но и победила в передаче, которая вышла в эфир 1 марта.

Она выиграла автомобиль и синтезатор. Сейчас в планах героини много путешествовать и радовать своим творчеством окружающих людей.