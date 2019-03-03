Хоккеисты "Алтая" 2 марта победили соседей по турнирной таблице, сообщает пресс-служба клуба.

Матч первенства Высшей хоккейной лиги против "Челнов" состоялся на льду барнаульской Карандин-Арены и завершился трудовым триумфом хозяев площадки в серии буллитов.

В первом периоде команды обменялись забитыми шайбами. На результативный бросок Уткина на 6 минуте, гости ответили уже спустя пару минут, реализовав большинство.

До конца основного времени счет на табло так и не изменился. По буллитам мастеровитее оказались спортсмены из Барнаула. Решающая шайба на счету Локтева.

После этой победы "Алтай" в турнирной таблице приблизился к команде из Набережных Челнов. Сейчас их разделяют семь очков.

Сегодня в 17:00 на льду барнаульской Карандин-Арены команды проведут повторный поединок.