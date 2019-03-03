Студент ГАГУ Андрей Собакарев 3 и 4 марта представит Россию на XXIX Всемирной зимней универсиаде – 2019, сообщает пресс-служба университета.

Победитель молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам в воскресенье в 11:30 стартует в индивидуальной гонке на 10 километров классическим стилем.

На следующий день в 11:30 он выступит за команду страны в гонке преследования на 10 км вольным стилем.

Примечательно, что горожане смогут поболеть за своего земляка прямо в стенах родного для него вуза – прямая трансляция соревнований с участием Андрея Собакарева пройдет в фойе Горно-Алтайского государственного университета.