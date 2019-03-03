Сегодня, 3 марта, в Научно-исследовательском институте садоводства Сибири имени Лисавенко, расположенном в Барнауле на Змеиногорском тракте, 49, состоится заседание лектория по выращиванию яблони.

Как сообщает Министерство сельского хозяйства Алтайского края, ученые подробно расскажут про агротехнику, биологические особенности и сортовое разнообразие яблонь.

Наставления специалистов призваны помочь садоводам получить хороший урожай.

Мероприятие проводится в рамках цикла еженедельных лекций для дачников. Оно стартует в 10:00.

Следует отметить, что в Барнауле зарегистрировано более 20 тысяч дачных, приусадебных и садовых участков.