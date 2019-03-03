Жительница Новосибирска оставила ребенка в машине и вышла наружу, а вот попасть обратно не смогла, сообщает муниципальная аварийно-спасательная служба.

Поняв, что самостоятельно вызволить ребенка из закрытой машины не получится, женщина позвонила спасателям.

Звонок поступил 2 марта в 11:26. На место ЧП незамедлительно выдвинулись сотрудники МАСС.

Использовав специальные устройства, спасатели разблокировали двери и вернули годовалую девочку матери.

МАСС напоминает населению, что во избежание непредвиденных обстоятельств при себе всегда следует иметь запасные ключи от транспорта.