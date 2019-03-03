Прощание с нобелевским лауреатом Жорасом Алферовым пройдут 5 марта в Санкт-Петербургском Научном центре РАН, сообщает ТАСС.

После этого академика РАН похоронят на кладбище в Комарове рядом с северной столицей.

Напомним, известный ученый и политик умер в ночь на 2 марта в возрасте 88 лет.

Жорес Алферов — одно из наиболее ярких светил в созвездии российской и мировой науки. Без его открытий и изобретений невозможно было бы появление сотовых телефонов, лазерных проигрывателей, солнечных элементов для космических батарей и многого другого, без чего немыслимой представляется современная цивилизация и наша повседневная жизнь.

В 2000 году ему вручили Нобелевскую премию в области физики "За развитие полупроводниковых гетероструктур для высокоскоростной и оптоэлектроники" за основополагающий вклад в создание интегральных схем. Примечательно, что работы Алферова, отмеченные высокой наградой, проводились еще в 1960–1970-х гг. и именно им мы обязаны новейшими достижениями нынешних передовых технологий.

Получил множество советских, российских и международных наград. Является полным кавалером ордена "За заслуги перед отчеством".

Написал несколько книг. Наиболее известны из них "Физика и жизнь" (2001) и "Власть без мозгов. Кому мешают академики" (2013).

Активно участвовал в политической жизни России. В частности, Алферов был депутатом Госдумы РФ шести созывов (5 из них – от КПРФ).