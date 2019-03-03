В России продолжается рост добычи и экспорта нефти в 2019 году, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию ЦДУ ТЭК.

Так, за первые два месяца 2019 года добыто 91,42 млн тонны нефти и газового конденсата, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Еще больше вырос экспорт. За январь-февраль он составил 39,61 млн тонн, что 5% выше, чем годом ранее.

Ежедневно в России добывается в среднем 11,36 млн баррелей, из них 4,92 млн поставляется в зарубежные страны.

Больше 5 млн тонн нефти в 2019-м добыли "Роснефть" (31,99 млн баррелей), ЛУКОЙЛ (13,36 млн), "Сургутнефтегаз" (9,95 млн) и "Газпром нефть" (6,19 млн).