В Барнауле продают квартиру в доме, в котором с 1990 по 2003 годы жил мэр Барнаула Владимир Баварин / Фото: altayrealt.ru

В Барнауле продают квартиру в доме, в котором с 1990 по 2003 годы жил мэр Барнаула Владимир Баварин, сообщает Алтайский портал недвижимости.

Элитное жилье площадью 150 квадратных метров находится по адресу проспект Красноармейский, 64.

Оно включает в себя два уровня, на которых есть четыре комнаты, два санузла и балкон.

Один только зал занимает 45 квадратов. Высота потолков в нем превышает пять метров. А гардеробная на 13 кв. м. оборудована иностранной системой хранения.

Жилплощадь оборудована видеонаблюдением, которое транслирует происходящее на телефон владельца в режиме онлайн.

"Дизайнерский новый ремонт, все комнаты изолированные, в детских спальнях — экологически чистые обои американской фирмы, — рассказывает продавец объекта. — В кухне и санузлах установлен водяной тёплый пол".