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Лже-сотрудники МЧС вымогают деньги у жителей Алтайского края

, ИА "Амител"
Население предупреждают о мошенниках, выдающих себя за спасателей
В Алтайском крае регистрируют новые случаи мошенничества / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае регистрируют новые случаи мошенничества / Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае регистрируют случаи мошенничества, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников пожарного надзора, сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Такие лже-спасатели приходят в дома местных жителей и сообщают, что должны провести осмотр исправности печного отопления и электропроводки.

После "осмотра" жилья они предлагают за деньги установку пожарного извещателя. При этом на самом деле, конечно же, такую услугу они оказывать не собираются.

"Сотрудники государственного пожарного надзора не занимаются установкой пожарной сигнализации, проверкой газового оборудования, очисткой дымоходов, ремонтом печного отопления, а также не оказывают иные платные услуги населению и организациям", — подчеркнули в ведомстве.

О любом случае предложения платных услуг от людей, представляющихся спасателями, рекомендуется сообщать в правоохранительные органы.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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