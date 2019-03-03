Замначальника бердского отдела МВД России по Новосибирской области – начальник следственного отдела и еще один офицер полиции стали фигурантами уголовного дела, сообщает Бердск-Онлайн со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Высокопоставленных правоохранителей подозревают в хищении имущества в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По информации издания, речь идет о торговле вещественными доказательствами.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области подтвердили, что в региональном Следственном Комитете действительно идет расследование уголовного дела в отношении полицейских Бердска, однако суть обвинения и должности подследственных раскрывать не стали.

В ведомстве уточнили, что если вина подозреваемых будет доказана, то их уволят из органов внутренних дел, а их непосредственное руководство привлекут к ответственности.