В субботу, 2 марта, горожане в паблике "Типичный Бийск" бросили клич о нескольких умирающих от голода и холода щенках в смотровой яме заброшенного гаража.

"Щенки голодные, один мертвый. Нашли дети, — гласит пост в социальной сети. — Сами справиться не могут. Щенки прячутся глубоко. Не знаем, что делать".

Неравнодушные граждане, несмотря на цинизм некоторых комментаторов, списавших детенышей собаки как "естественный отбор", спасли животных.

Их оказалось семь: пять самок и двое самцов. Теперь у приютившего их человека, пожалуй, еще более трудная задача – найти щенкам хороших хозяев.