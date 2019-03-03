В барнальском многоквартирном доме №51 на улице Профинтерна в одной из комнат обрушился потолок, сообщает "Катунь 24".

Первый день весны для жителей одной из квартир начался с резкого подъема из-за треска потолка.

Быстрые сборы, видимо, и спасли как минимум одному из шести членов семьи жизнь – потолок обрушился в комнате, где стояла кровать.

Родители детей отправили в школу, а сами вызвали представителей коммунальной компании.

Те пообещали все починить, но горожане уверены, что следует чинить не только потолок, но и крышу, которая протекает несколько лет.

Жители дома боятся, что когда-нибудь капающая с потолка вода может привести к замыканию электропроводки и пожару.

На 4 марта запланировано срочное собрание жильцов на котором они будут решать вопрос, стоит ли обращаться в комиссию, которая может признать строение аварийным и подлежащим расселению.