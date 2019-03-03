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Свалку мусора устроили в Ленточном бору Барнаула у "Трассы здоровья"

, ИА "Амител"
Гору старого шифера, битого кирпича и других строительных отходов нашли в уникальном природном месте
На выложенных кадрах видно большую кучу из старого шифера, битого кирпича и других строительных отходов /Фото: vk.com/incident22

На выложенных кадрах видно большую кучу из старого шифера, битого кирпича и других строительных отходов /Фото: vk.com/incident22

Барнаульцы возмущены отходами, которые сваливают неизвестные злоумышленники в уникальном Ленточном бору, сообщает паблик "Инцидент Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".

"В Ленточном бору, рядом с лыжной трассой Здоровье неизвестные выкинули строительный мусор, — гласит пост одного из местных жителей. – Кому-то вообще наплевать на природу".

На выложенных кадрах видно большую кучу из старого шифера, битого кирпича и других строительных отходов.

Комментаторы предположили, что это пакостят частные извозчики, которые занимаются вывозом твердых отходов.

Якобы, чтобы не платить за въезд на полигон 1200 рублей, они вываливают ненужный груз уединенных природных местах.

По словам одного из горожан, в Ленточном бору можно найти не только твердые отходы, но и жидкие: "А если еще немного дальше проехать, то можно наткнуться на лужу "благовоний", не один раз наблюдал как там сливают нечистоты".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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