В Турочакском районе будут судить жителя райцентра, накинувшегося с ножом на полицейского, сообщает прокуратура Республики Алтай.

Как установлено следствием, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош дома, из-за чего граждане вызвали полицию.

Прибывшие участковый и водитель полиции попросили бунтаря проследовать с ними в отдел, на что тот схватил нож и стал угрожать убийством.

При задержании он все-таки ударил участкового в ногу. Теперь ему предстоит отвечать перед судом не за административное правонарушение, а за уголовное преступление.

Районная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия и угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.