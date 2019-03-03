Две женщины пострадали при обрушении крыши над крыльцом в Новосибирске, сообщает Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54". Больше информации о судьбе пострадавших не поступало.

Согласно сведениям регионального управления МЧС России, козырек над запасным выходом четырехэтажного здания упал под тяжестью снега. Площадь обрушения составила 6 квадратных метров.

Сообщение о ЧП поступило спасателем в 15:04 по местному времени. На место происшествия незамедлительно выдвинулись 12 человек на трех единицах техники.

Отметим, что по фотографии видно, что на козырьке была надпись "банкетный зал". Единственное в здании заведение с банкетным залом – это ресторан La Creme.

Там проводятся в том числе торжественные мероприятия по случаю праздников, в частности, свадьб.