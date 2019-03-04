Барнаульцы построили в лесу огромное иглу высотой более двух метров

Барнаульцы построили в Ленточном бору огромное иглу из снежных блоков. Импровизированное жилище эскимосов возвели в лесу недалеко от биатлонной трассы Алтайского училища олимпийского резерва на ул. Власихинской, 69л.

Высота конструкции более двух метров, а диаметр – около трех метров. У основания иглу расположен узкий и низкий вход, которым, впрочем, с легкостью пользуются не только дети, но и взрослые. Даже довольно высокий человек может стоять внутри постройки в полный рост. В иглу нет окон, но внутри все равно довольно светло: снег пропускает солнечный свет.

Отметим, что в традиционном жилище эскимосов тоже редко делают окна. Для дополнительного освещения и обогрева помещения используют плошки-жирники. В жилых иглу стены оплавляются, но не тают, так как излишки тепла выводятся наружу. Снег впитывает лишнюю влагу, поэтому находиться внутри довольно комфортно. Народы Севера выстраивали целые поселки, соединяя иглу между собой крытыми переходами.

Северное жилище также учились строить туристы, ведь его можно было использовать вместо палатки. Возвести иглу диаметром два-четыре метра и высотой около двух метров можно примерно за час. Снежные блоки устанавливают в виде "улитки", постепенно сужая свод.