Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с тепла до +10 градусов, однако при этом в некоторых районах ожидается снег.

"В отдельных районах снег, мокрый снег, гололедные явления, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении регионального Гидрометцентра. Дневные температуры составят -1…+4 градуса, в южных районах +5…+10 градусов.

Ветер будет юго-восточный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 12-17 метров.

В Барнауле будет преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице температура воздуха составит +2…+4 градуса. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду.

В регионе продолжает действовать предупреждение, связанное с началом процесса активного снеготаяния, что может обернуться затоплением пониженных мест рельефа.