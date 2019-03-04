Фото: avito.ru

Элитную двухуровневую квартиру площадью 131 квадратный метр продают в центре Барнаула за 8,85 миллиона рублей, сообщается на сайте avito.ru.

Четырехкомнатная квартира расположена в кирпичном доме с закрытой территорией под видеонаблюдением в "тихом центре".

"Два санузла. Лестница, паркет, столярка из красного дуба. Подоконники из натурального мрамора. Полы с подогревом. Квартира оборудована системой кондиционирования. На кухне гарнитур, обеденная зона производства Италии", – отмечает автор объявления.

Также собственник рассматривает варианты обмена.