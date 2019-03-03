В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.

В частности перепады дневных и ночных температур увеличивают риск ДТП из-за наледи на дорогах.

Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима и маневрировании, проезде перекрестков, пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и дворовых территорий, не забывая о других участниках дорожного движения.

Для борьбы с гололедицей дорожники расчищают и обрабатывают проезжую часть сыпучими фракциями и антигололедными реагентами.

Так, только за прошедшие сутки израсходовано 733 тонны соляной смеси.