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"АлтайБаскет" одержал первую победу за 10 матчей

, ИА "Амител"
Барнаульские баскетболисты переиграли команду из Майкопа
Сломить сопротивление гостей помог фантастически проведенный третий период / Фото: vk.com/altaibasketbarnaul

Сломить сопротивление гостей помог фантастически проведенный третий период / Фото: vk.com/altaibasketbarnaul

"АлтайБаскет" в рамках второго дивизиона Суперлиги 3 марта на родной площадке принимал "Динамо-МГТУ" из Майкопа, сообщает пресс-центр клуба.

Старт игры хозяевам явно не удался. Первую четверть барнаульцы проиграли со счетом 15:23.

Второй игровой отрезок команды провели на равных: как итог – 18:17 в четверти и 33:40 за половину игры.

Сломить сопротивление гостей помог фантастически проведенный третий период. Алтайские спортсмены просто "разнесли" соперника, при этом не позволив им заработать даже 10 очков – 25:9.

Последнюю четверть доработали уже на кураже – 28:18. Итоговый счет: 86:67.

Таким образом алтайские баскетболисты смогли одержать первую победу за 10 матчей, прервав невероятно длинную безвыигрышную серию.

Пожалуй, лучшим игроком поединка можно назвать Василия Рыженко, заработавшего 26 очков. Это его личный рекорд за время выступлений в составе барнаульцев.

А по показателю +/- наиболее полезным в команде признан Дмитрий Злобин с показателем +21. На его счету 7 очков, 6 подборов, 7 ассистов, 4 перехвата.

Следующая игра команды Бориса Соколовского пройдет 4 марта в Барнауле против того же соперника. Матч начнется в 19:00. Вход свободный.

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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