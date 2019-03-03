Актер Алексей Серебряков, попавший под шквал критики после серии скандальных высказываний о России, в эфире телеканала "Культура" ответил на обвинения в русофобии, сообщает РИА Новости.

"Душа болит — почему мы такие, — объяснил свою позицию артист. — Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки".

По его словам, он критикует не Россию (за что многие комментаторы зачислили его в "предатели"), а ситуацию в ней, которая у него вызывает "страдания, мучения и раздражение".

Напомним, в 2012 году артист уехал на постоянное место жительство в Канаду, а позднее взял канадское гражданство, но при этом продолжил сниматься в российском кино.

"Часто в России говорят о том, что улыбки в западных странах искусственные. Но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба, — объяснил тогда смену места жительства Серебряков. — К сожалению, здесь, как бы я ни изолировал своих детей, от хамства и агрессии их не защитишь. Это в воздухе".

Позднее актер еще несколько раз неоднозначно отзывался о РФ, говоря о рабской психологии русского человека.

Например, в прошлом году он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".