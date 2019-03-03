Воскресенье, 3 Март, 23:18

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

$ 65,81
€ 74,8
253812
Обь
-17см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Рубки в ленточных борахКоммунальные аварии в Барнауле Мусорная реформа
Новости

"Душа болит": актер Серебряков ответил на обвинения в русофобии

, ИА "Амител"
Эмигрировавший из России артист говорит, что критикует не страну, а ситуацию в ней
По словам Серебрякова, он критикует не Россию, а ситуацию в ней / Фото: ruskino.ru

По словам Серебрякова, он критикует не Россию, а ситуацию в ней / Фото: ruskino.ru

Актер Алексей Серебряков, попавший под шквал критики после серии скандальных высказываний о России, в эфире телеканала "Культура" ответил на обвинения в русофобии, сообщает РИА Новости.   

"Душа болит — почему мы такие, — объяснил свою позицию артист. — Я абсолютно русский человек, мои дети — абсолютно русские мальчишки".

По его словам, он критикует не Россию (за что многие комментаторы зачислили его в "предатели"), а ситуацию в ней, которая у него вызывает "страдания, мучения и раздражение".

Напомним, в 2012 году артист уехал на постоянное место жительство в Канаду, а позднее взял канадское гражданство, но при этом продолжил сниматься в российском кино.

"Часто в России говорят о том, что улыбки в западных странах искусственные. Но по мне уж лучше искусственные улыбки, чем искренняя злоба, — объяснил тогда смену места жительства Серебряков. — К сожалению, здесь, как бы я ни изолировал своих детей, от хамства и агрессии их не защитишь. Это в воздухе".

Позднее актер еще несколько раз неоднозначно отзывался о РФ, говоря о рабской психологии русского человека.

Например, в прошлом году он заявил, что национальная идея России заключается "в силе, наглости и хамстве".

Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Смотрите также
Партнёры
Смотрите также
Loading...

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
23:11
Названы лучшие устройства в подарок на 8 марта 0
22:11
"Душа болит": актер Серебряков ответил на обвинения в русофобии 0
21:42
"АлтайБаскет" одержал первую победу за 10 матчей 0
20:26
ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности 0
19:40
В Петербурге трое выпрыгнули из окна горящей многоэтажки и погибли 0
19:07
Козырек крыльца ресторана упал на женщин в Новосибирске 3
18:38
Пьяный дебошир ударил ножом участкового в Горном Алтае 1
18:08
Свалку мусора устроили в Ленточном бору Барнаула у Трассы здоровья 0
17:39
Потолок обрушился в барнаульском многоквартирном доме 0
17:01
Начальник следствия Бердска сопротивлялся при задержании 4
16:33
Бийчане спасли семь щенков от смерти в заброшенном гараже 4
16:05
Соцсети: 3 марта в Барнауле обнаружили три трупа 3
15:32
Начальника следственного отдела Бердска подозревают в хищении 0
15:05
Лжесотрудники МЧС вымогают деньги у жителей Алтайского края 0
14:34
В Барнауле продают квартиру в доме, где жил мэр Владимир Баварин 1
14:07
Добыча нефти в России за год выросла на 3,7% 1
13:38
Пассажир трамвая спас кондуктора с приступом эпилепсии в Новосибирске 0
13:06
Житель Алтая нанес смертельные травмы отцу-инвалиду за замечания 1
12:37
В Барнауле на Змеиногорском тракте перевернулась иномарка 1
12:04
Алтайская лыжница вошла в тройку призеров на Универсиаде-2019 2
11:35
Фура вновь снесла ограничитель высоты у старого моста в Барнауле 9
11:06
Жореса Алферова похоронят 5 марта в Санкт-Петербурге 1
10:35
Соратника убитого главы ДНР Захарченко задержали в Ростове 0
10:07
Младенца спасли из закрытой иномарки в Новосибирске 0
09:33
Сегодня в Барнауле расскажут, как получить большой урожай яблок 1
09:09
3 марта лыжник из Горно-Алтайска выступит на Всемирной универсиаде 1
08:35
ХК "Алтай" победил "Челны" по буллитам 1
08:05
Певица из Рубцовска выиграла в "Поле чудес" автомобиль 2
07:45
Знаменитые обложки культового журнала Time 2
07:24
Барнаулу остро не хватает 40% водителей для работы общественного транспорта 19
07:03
Квартиру с сауной и пробковыми полами продают в центре Барнаула за 8,8 млн руб. 0
06:44
Снимки длинноволосых красавиц XIX века 0
06:22
Вкусно и просто: рецепты блинов на Масленицу 3
06:01
Весенняя жара и угроза затопления низин: прогноз погоды на Алтае на 3 марта 0
00:32
"Антитеррористическая калитка": ворота в школу заварили в Анапе для безопасности 6
23:58
Барнаулец с отверткой ограбил офис микрозаймов на 9 тысяч рублей 4
23:21
Видео из 90-х: жители Барнаула рассказывали о своем последнем чувстве радости 2
23:01
СМИ: полицейских могут уволить за задержание пьяного Емельяненко на "Мерседесе" 3
22:08
Путин открыл зимнюю Универсиаду-2019 в Красноярске 0
21:06
Александр Емельяненко в суде раскаялся в своем поведении и пьяном вождении 0
20:19
Подростков избили в "Пятерочке" из-за бесплатных рекламных буклетов 7
19:36
Генштаб объяснил суть американского "Троянского коня" против России 2
19:06
Скончалась руководитель алтайского театра-студии "Хорошки" Тамара Кокорина 1
18:44
От -17 до +12: погода в Алтайском крае на 3 марта 0
18:01
Повреждение водовода в Барнауле на Павловском тракте устранено 0
17:36
Список недобросовестных родителей и опекунов предлагают создать в России 0
17:30
Записки волонтера: в Красноярске состоится церемония открытия Универсиады-2019 1
17:02
Владивостокская епархия открестилась от 68-метровой статуи Христа 1
16:16
Барнаульский водоканал устраняет аварию, оставившую без воды несколько районов 1
16:02
Жительнице Алтая позвонил "сотрудник банка" и снял с двух счетов 60 тысяч рублей 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.