Эксперты составили рейтинг лучших технологичных подарков, которым обрадуются девушки в Международный женский день, сообщает nation-news.ru.
На первое место поставили смарт-часы Samsung Galaxy Watch. В качестве позитивных его качеств называют возможность бесконтактного шоппинга и четыре гигабайта памяти.
Следующим в ТОП к 8 марта назвали мультизарядное устройство Rivacase. Оно совместимо с мобильными устройствами, работающими на стандарте Qi.
Тройку замкнул смартфон Honor 20 View. Он способен поразить девушек 48-пиксельной камерой, обладающей системой искусственного интеллекта.
Также в пятерку рейтинга вошли фитнес-трекер Honor Band 3 и беспроводные наушники BeatsX.
Также специалисты предположили, что отличным подарком могут стать "умные" часы Apple Watch Nike+ и беспроводной контроллер Rainbo DualShock для приставки PlayStation 4 (если конечно, девушка играет в компьютерные игры на Sony).
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