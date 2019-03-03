Катаракта: кому она угрожает и почему нельзя откладывать операцию

Катаракта в России находится на первом месте среди заболеваний, которые ведут к слепоте, либо инвалидности по зрению. Если раньше катаракта считалась прерогативой возрастного населения, то сегодня она стремительно "молодеет". По заявлению офтальмологов катаракта сегодня является одной из важнейших медицинских проблем человечества. И это несмотря на то, что современные технологии позволяют достаточно легко избавиться от этой патологии. Почему так происходит, как возникает это заболевание и почему не нужно откладывать операцию по катаракте, рассказала главный врач центра офтальмологии "ИнтерВзгляд" в Барнауле Татьяна Лаптева.

- Татьяна Сергеевна, что такое катаракта и к чему она может привести?

- Катаракта — это заболевание, которое возникает в результате помутнения собственного хрусталика человека. Хрусталик – это линза, которая обеспечивает правильное преломление лучей света в нашем глазу и их фокусировку, чтобы мы могли видеть окружающий мир. Еще одна функция хрусталика – аккомодация. То есть возможность одинаково хорошо рассматривать предметы на разных расстояниях.

От природы наш хрусталик прозрачен. Но при определенных факторах он мутнеет, в этом случае и ставится диагноз "катаракта". Человек начинает хуже видеть, особенно вблизи, теряется яркость цветов, а в итоге, когда хрусталик полностью помутнеет, человек может полностью потерять зрение. Сейчас врачи стараются такого не допускать и уже на начальных стадиях предлагают оперативное вмешательство, несмотря на возраст.

- Все-таки, в каком возрасте обычно начинает развиваться катаракта? И что может спровоцировать ее развитие?

- Катаракта сейчас очень сильно молодеет. И к нам приходят пациенты в возрасте 35-ти и 38-ми лет уже с выраженным помутнением хрусталика. Провоцирующими факторами развития могут стать работа на вредных производствах, на стройках. Часто развивается катаракта и при радиационном воздействии, при диабете, имеются даже врожденные катаракты. Многие приходят на операцию после травм. Но чаще всего, конечно, катаракта возникает у пожилых людей. В процессе старения вещество хрусталика уплотняется, он мутнеет и уже не может выполнять свою функцию.

- Можно ли замедлить развитие или вылечить катаракту с помощью каких-то лекарств или капель?

- На данный момент нет эффективных лекарств, которые бы могли справиться с этим заболеванием. Только оперативное решение. Могу посоветовать только сразу при самых первых симптомах, когда только человек понял, что он стал хуже видеть вблизи, правильно подобрать очки. Иначе процесс старения хрусталика усилится во много раз.

- Какие симптомы помогут человеку понять, что у него катаракта?

- Это можно установить только с помощью обследования. Организм человека ко всему адаптируется. И он просто не замечает ухудшения зрения. Цвета поблекли и стал хуже видеть? Но это происходит постепенно и потому человек этого не ощущает. У нас были пациенты, которые потеряли зрение уже на 50%, но считали, что видят хорошо. И только на приеме у врача, поняли, что все-таки видят плохо. Поэтому часто люди приходят к врачу только после настояний родственников, которые понимают, что происходит что-то не то. К сожалению, в таких случаях катаракта уже запущена.

- Ваш совет как профессионала, когда нужно делать операцию. Стоит ли ее откладывать и ждать, когда катаракта "созреет"?

- Нет, не нужно. Чтобы операция прошла безо всяких рисков, хрусталик должен быть достаточно мягким, чтобы его можно было легко убрать. Смысл операции заключается в том, чтобы через маленький прокол в глазу удалить "родной" хрусталик, а на его место поставить новый. Для этого ультразвук дробит помутневший хрусталик на мельчайшие фрагменты, которые аспирируются из глаза. А уплотненный хрусталик тяжело удалить. Возникают разные дополнительные риски. Поэтому ни в коем случае не надо тянуть с операцией, если вам поставили диагноз "катаракта".

- Сколько по времени длится операция и насколько это больно?

- Длительность зависит от сложности состояния пациента. В среднем – около 15 минут на один глаз. Операции делаются под местной анестезией, используются современные анестетики, и человек не ощущает никаких болевых ощущений.

- А оперируют сразу оба глаза?

- Нет. Всегда оперируют сначала один глаз. Второй — через несколько дней, либо через месяц. Такие сроки введены по иммунологическим соображениям. В "ИнтерВзгляде" врачи внимательно отслеживают, как организм реагирует на операцию.

- Долго ли продолжается процесс восстановления после операции?

- По законодательству освобождение от работы после операции по катаракте дается на месяц. Но обычно реабилитация происходит гораздо быстрее. Но есть профессии, когда человеку приходится работать на улице, или его работа связана с серьезной зрительной нагрузкой, или с подъемами тяжестей. В этом случае лучше поберечься. Кроме того, человеку в любом случае приходится капать капли, а на работе это не всегда удобно. Поэтому в центре "ИнтерВзгляд" пациентам выписывают больничный сроком на месяц. А так наши пациенты уже на следующий день после снятия повязки видят отлично и могут читать-писать, смотреть телевизор. Важно в этот период не простыть и не заболеть, важно не травмироваться. Нельзя ходить в сауну, баню, купаться в бассейне. Исключить ношение тяжестей.

- А нужна ли госпитализация?

- Нет. Сейчас операция по катаракте вошла в ранг амбулаторных операций. Именно так делают и в нашей клинике. Уже через час пациент после хирургического вмешательства пациент может идти домой.

- В прошлую нашу беседу вы рассказывали, что перед операцией надо пройти серьезные обследования. И у вас есть современная аппаратура, которая позволяет провести очень тщательный осмотр больного…

- Да, все верно. Врачи центра "Интервзгляд" проводят осмотр всех структур глаза, в том числе оценивают параметры роговицы, ее толщины, кривизны, поверхности. У нас есть аппарат, который помогает исследовать особые клетки глаза, которые в процессе нашей жизни не восстанавливаются, но именно на них приходится основная нагрузка во время операции. И ее благополучный исход, в том числе, зависит от их состояния. Это исследование позволяет нам максимально обезопасить пациента от рисков осложнений. Мы проводим и множество других обследований, главная цель которых — правильно подобрать искусственный хрусталик для глаза пациента.

- То есть у каждого человека свой, уникальный хрусталик и усредненный вставить не получится?

- В нашей клинике к каждому пациенту индивидуальный подход. Сейчас на рынке масса всевозможных предложений, касающихся моделей хрусталиков, каждая из которых отвечает определенным потребностям пациента. Важно правильно рассчитать размер (диоптрийность) искуственного хрусталика, выбрать модель. Кроме того, если у человека еще и астигматизм, то ему нужно заказывать сложный хрусталик с цилиндром, который позволит исправить зрение. По всем этим параметрам потом в комплексе мы и принимаем решение по тому, какой хрусталик лучше подойдет пациенту.

- А какие бывают виды хрусталиков?

- Их несколько. Первый — базовая модель, сделанная по нужным размерам из качественного материала. Второй — хрусталик с добавление светофильтров, которые защищают глаз от вредных излучений: утльтрафиолетового, синего спектра и прочих. Кстати, эти излучения задерживает и наш родной хрусталик. Если нет светофильтров, то весь этот спектр попадает в глаза и негативно влияет на сетчатку. Третья модель – асферическая, она позволяет увеличить четкость, контрастность свето- и цвето передачи. Эту линзу мы рекомендуем молодым людям, водителям. Но все перечисленные виды хрусталиков монофокальные, они имеют один фокус. И пациентам, скорее всего, придется пользоваться очками для близи. Сегодня есть еще один вариант линзы – мультифокальная. У нее много фокусов и она позволит одинаково хорошо видеть на все расстояния. Но для этого хрусталика есть определенные показания и противопоказания. И еще один вид хрусталиков, как я уже сказала, исправляет астигматизм.

То есть, когда человек приходит в "ИнтерВзгляд", мы его тщательно проверяем и предлагаем варианты хрусталиков исходя из его потребностей.

- Сколько времени занимает осмотр пациента и расчет хрусталика в центре "ИнтерВзгляд" ?

- Около часа. Расчет производится тут же автоматически на оборудовании.

- Чувствуется ли присутствие чужого тела после вживления искусственного хрусталика?

- Совершенно не чувствуется. Мы же не чувствуем свой хрусталик. Нервные окончания есть только на поверхности глаза, внутри их нет. Кроме того, материал из которого сделана линза инертен, его организм не воспринимает как чужеродный.

- И на какой период рассчитан искусственный хрусталик?

- До конца жизни.

- Татьяна Сергеевна, вы говорили, что организм адаптируется и люди не могут вовремя понять, что теряют зрение. Как они реагируют после операции?

- Знаете, очень сильно удивляются – красочным оттенкам, тому как, оказывается, выглядит мир. Удивляются, как много видят мелких деталей, которые раньше не замечали. Люди в возрасте с восторгом рассказывают, что теперь видят ценники в магазинах, дорогу, могут смотреть телевизор. Молодые пациенты очень благодарны в плане мультифокальной коррекции, говорят, что начинают жизнь заново. Ну только представьте: если раньше таким людям приходилось носить разные очки – для близи, для дали, для просмотра телевизора – насколько им было неудобно. А после операции необходимость в них отпала и люди говорят, что они просто наслаждаются жизнью.

- То есть ваши пациенты после операции просто звонят вам, чтобы поблагодарить за операцию?

- Они приходят к нам на прием. После операции хирурги центра "ИнтерВзгляд" продолжают вести пациента до его полного выздоровления. Это помогает контролировать состояние человека, а пациент могут задать любые вопросы врачу, который его оперировал. Это очень ценно. И во время приемов пациенты делятся, в том числе, и своими эмоциями по новому зрению.

Добавим, до конца 10 мая 2019-го года центр офтальмологии "ИнтерВзгляд" дарит скидку 15% на лазерную коррекцию зрения.

Центр офтальмологии "ИнтерВзгляд"

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 147в

Тел. (3852) 22-28-97

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