Размер средней заработной платы в Алтайском крае по-прежнему остается самым низким в Сибирском федеральном округе, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом.
Напомним, что по итогам 2018 года размер средней зарплаты в нашем регионе составил 25 506 рублей. В сравнении с 2017 годом данный показатель вырос на 12,1%.
В то же время, средние зарплаты во всех остальных регионах СФО остаются выше и уже перешагнули за отметку в 30, а то и 40 тысяч рублей.
"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в 2018 году составила 37 419,8 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — констатируют в статистическом ведомстве.
Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций Сибирского федерального округа по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):
Комментарии
Какое отличие!!!Раньше,по -моему,не такой разрыв был.
Рост в 12,1%-это очень значительный показатель! Не успели избрать,а уже такие темпы улучшенья по всем направленьям!
Бумага в России, все стрепет. 80% населения стопроцентно скажут, такие деньжища, они в жизнь не видели, а те 20% включая ашурковых, у которых подвалы набиты упаковками ассигнаций, это есть истина страны - Мы — шестая часть Земли.