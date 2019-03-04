Размер средней заработной платы в Алтайском крае по-прежнему остается самым низким в Сибирском федеральном округе, следует из данных, опубликованных Новосибирскстатом.

Напомним, что по итогам 2018 года размер средней зарплаты в нашем регионе составил 25 506 рублей. В сравнении с 2017 годом данный показатель вырос на 12,1%.

В то же время, средние зарплаты во всех остальных регионах СФО остаются выше и уже перешагнули за отметку в 30, а то и 40 тысяч рублей.

"Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций (включая налоги и другие удержания в соответствии с законодательством Российской Федерации) в Сибирском федеральном округе в 2018 году составила 37 419,8 рублей. Среди регионов, входящих в состав округа, более высокий уровень заработной платы зарегистрирован в Красноярском крае, Иркутской и Томской областях, что во многом объясняется особенностями отраслевой структуры экономики этих регионов и величиной применяемого районного коэффициента", — констатируют в статистическом ведомстве.

Далее приводится размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников предприятий и организаций Сибирского федерального округа по различным отраслям (для увеличения нажмите на таблицу):