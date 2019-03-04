Утренний переполох

Утро 28 февраля в Бобровской средней школе началось бурно. Родители заходили в кабинет к директору и запрещали учителям водить детей в школьную столовую, пока там находится повар Зинаида (в соответствии с законом о защите персональных данных, имя и фамилия повара изменены — прим. редакции) "в связи с опасениями за жизнь и здоровье детей".

А накануне вечером в этом же учебном заведении состоялось собрание родителей и педагогов, посвященное этому же вопросу — работе, или вернее, возвращению на работу повара Зинаиды. На этом собрании участники единогласно решили объявить бойкот повару. При этом родители признают, что детям трудно выдержать весь день без питания, но "в таких обстоятельствах подвергать их реальной опасности нельзя", — заявила корреспонденту ИА "Амител" одна из родительниц.

Об "обстоятельствах" сельчане рассказывают подробно и в красках.

Зинаида отработала в школе пять лет. Как она говорит, без нареканий и жалоб в адрес своей деятельности.

А вот родители школьников, с которыми пообщался Amic.ru утверждают, что жалобы были, и неоднократно. "Ходили к директору, говорили, что есть то, что дают в школьной столовой невозможно, что дети, младшеклассники, после столовой страдают болями в животах. Старшеклассники вообще отказываются посещать столовую. Жаловались на то, что в столовой очень дорого. Но нас не слышали. В комитет по образованию никто не жаловался, это правда. Потому что были случаи, что успеваемость ребенка "жалобщика" тут же резко снижалась, поэтому никто не хотел рисковать детьми", — рассказала жительница Бобровки Анна Федорова.

В сентябре 2018 года школу возглавил новый директор — Владимир Коротенко, который, как говорят селяне, хоть и молодой, но очень болеет за детей и свою школу.

А в ноябре 2018 года одна из учениц купила в школьной столовой шоколад, срок годности которого истек еще в 2016 году. У ребенка появилась сыпь, а мама потребовала объяснений с директора. Директор же, как водится, потребовал объяснительную с повара. Зинаида свою вину признала, в объяснительной сообщила, что приобрела шоколад для последующей перепродажи в школьной столовой, не обратив внимание на срок годности.

За свою невнимательность Зинаида получила выговор и продолжила работать дальше.

"Где деньги, Зин?"

По словам директора школы Владимира Коротенко, жалобы от родителей продолжали поступать и в ноябре и в декабре, поэтому сразу после новогодних каникул он назначил проверку пищеблока. В числе проверяющих были представители администрации школы и родительского комитета. Как следует из протокола, во время проверки большинство продуктов питания соответствовали сроку годности, но была обнаружена и некая просрочка: маргарин, изготовленный еще в июне 2017 года (срок годности 45 суток), 5 пачек мака пищевого, изготовленного в 2015 году ( годен до 06.2016-го), просроченные пельмени и др.

К тому же директор выяснил, что генеральные уборки школьного пищеблока не проводились.

Сразу отметим, что корреспонденту ИА "Амител" Зинаида сообщила, что проверка проводилась в ее отсутствие, и она не знает, "откуда взялась эта просрочка". Родители же говорят, что повар просто отказалась принимать участие в инвентаризации.

Кроме того, родители школьников потребовали, чтобы Зинаида отчиталась перед ними за полученные от них средства на питание детей. Тут надо сказать, что в данной школе родительские деньги за питание, минуя бухгалтерию, передавались сразу повару. Она же закупала продукты питания и определяла стоимость блюд. По должностной инструкции повар обязана отчитываться перед бухгалтерией школы и родителями учеников. Однако никакой сметы, как утверждают сельчане, от нее не получили.

По подсчетам родительского комитета, за 2018 год родители сдали на школьное питание около 600 000 рублей. А вот документы, подтверждающие затраты, по их словам, имеются в неполном виде. По имеющимся документам сумма затрат составляет около 200 000 рублей. При этом у родителей оказались бухгалтерские документы поставщиков, в которых указано, что Зинаида приобретала, якобы для школьного питания, такие продукты как: сервелат, карбонат, рулет птичий, копченые свиные ребра и пр. Дети в школьном меню таких деликатесов не видели, уверены их родители.

В итоге в январе 2019 года Зинаида была уволена. А в конце января в школе появился новый повар, качество работы которого устроило всех.

"Только за неделю работы нового повара количество детей, посещающих столовую, увеличилось со 120 до 200 (всего в школе около 400 человек)", — рассказывают сельчане. Но самое интересное, по мнению родителей заключается в том, что блюда стали не только вкуснее, но дешевле почти в два раза.

"Знаете, у меня ребенок все время отказывался питаться в столовой и еда невкусная, и всегда холодная, даже супы. А когда повар сменился, ходит в толовую с удовольствием. Еще и ест там то, что дома не заставишь. Капусту, например, с мясом. Говорит, что там вкуснее, чем дома. Так приходится теперь свои кулинарные умения подтягивать. И что еще приятно: серьезно снизились цены на питание. И это очень большой плюс", — рассказала сельчанка Наталья.

Директор школы пояснил корреспонденту ИА "Амител" , что при прежнем руководстве была достигнута договоренность о том, что всю бухгалтерию столовой будет вести повар. Но сейчас ситуация изменилась.

"Сейчас у нас все наладилось. Все деньги родителей поступают в бухгалтерию, а закуп продуктов осуществляет ИП. Цены на питание снизились, все документы ведутся", — говорит директор школы.

"С новым поваром значительно снизились цены. Если второе раньше стоило 49 — 56 рублей, то у нового повара — 19-20 рублей. Суп раньше стоил от 24 до 32 рублей. Сейчас — 10, максимум 14 рублей. И с мясом! Раньше мяса у детей в тарелках не было", — утверждает мама школьницы Анна Федорова.

Гострудинспекция против

Зинаида со своим увольнением не согласилась и подала жалобу в государственную трудовую инспекцию. И та признала увольнение незаконным из-за технической ошибки в процедуре наложения дисциплинарного взыскания. В итоге приказ об увольнении был отменен. Директор запросил у Зинаиды объяснений по факту выявленных в столовой нарушений. Зинаида их не предоставила и была вновь уволена. А Гострудинспекция вновь потребовала отменить это решение.

"Это просто гонения"

Сама Зинаида уверена, что на нее "просто начались гонения", а причиной являются личные неприязненные отношения с некоторыми из односельчан, "которые имеют влияние на директора школы". По ее словам, до этого за все годы ее работы в школе, на ее деятельность не поступало никаких жалоб.

"Вся эта проверка в столовой проходила без меня. Откуда я могу знать, как там очутились просроченные продукты? Еще говорят, что на меня жалоб много от родителей приходило. Но я ни одной не видела. Не удивлюсь, если все они поступили вчерашним числом. Когда я работала, у меня в столовой всегда был богатый выбор блюд: и супы, и каши, и салатики. Сейчас такого нет, и почему-то никто не жалуется. А с меня требовали разнообразие", — рассказала Зинаида. Также она подчеркнула, что за свои права она бороться собирается и намерена выходить на работу не смотря ни на что.

"В одну кучу все сплели: и что мы якобы дом строим на деньги, которые из столовой. И еще много чего, только все это не так. Очень хочу посмотреть в глаза тем, кто говорит, что на меня жалуются", — продолжила она.

28 февраля Зинаида вышла на работу. Однако оказалась не готова к той недоброжелательной атмосфере, которой ее встретили и покинула заведение.

Село на дыбы

Несогласные с возвращением повара сельчане обратились в СМИ. "Поймите, это не два-три человека бучу поднимают, а все село на дыбы встало", — говорят обратившиеся.

"Еда у этого повара очень невкусная. У меня в классе питались в столовой всего процентов 30 детей. Я сама в школьной столовой старалась не питаться. Просто невозможно было это есть. Ее ловили с просроченными шоколадками, хотя и нельзя было этим торговать. Торговала и пирожными с кремом, кто-то из ребятишек даже отравился. Сейчас цена на блюда у нас в два-три раза стала меньше. И качество блюд значительно улучшилось. Сейчас у меня в классе процентов 70 питаются в столовой. Появились салаты, фрукты. Раньше этого не было, она говорила, что все это очень дорого. Сейчас у нас учителя говорят, что намерены объявить бойкот повару и не ходить в столовую. Родители также." — учитель начальных классов Татьяна Петровна Гоженко.

"Мы нашему молодому директору очень благодарны, потому что он ревностно отнесся к нашей просьбе. У моего ребенка никогда не было проблем с желудком — я вам как медик это говорю. И в первый же месяц, как пошли в школу, она начала жаловаться на боль в животе, тошноту. Новый повар появился и у ребенка все прошло, ей нравится как готовят в школе. Если эта повариха вернется, будет скандал. Все родители первоклассников страшно возмущены. Я вам точно говорю, будет очень большой скандал", — возмущается Анна Лебедева.

"Все дети жаловались на животы. на то что невкусно. Мы ходили к предыдущей директрисе, жаловались, та никаких мер не принимала. Новый директор принял меры. Сейчас даже те дети, которые никогда не ели в школе, стали ходить в столовую. Мой внук раньше придет со школы, ляжет, лежит. — Что случилось? — Живот болит. И у всех детей так поголовно. А новый повар появился, живот у ребенка перестал болеть. Это кошмар какой-то", — говорит бабушка школьника Наталья Мирошниченко.

"В октябре 2017-го года мой ребенок получил отравление в этой школе — съел просроченную булочку, которую купил в столовой. Нас прямо со школы увезли в больницу. Выяснили, что было отравление именно кремом из той булочки. У меня где-то и выписка сохранилась. Мы тогда подняли дебош, и была проведена проверка. Оказалось, что все эти булочки были очень хорошо просрочены. И на самом деле много кто из детей получил отравление, просто обошлись без больницы. Я, когда пришла с собрания, сказала своему сыну, что опять ваша прежняя повар возвращается. Он заявил, что прекращает ходить в столовую. И я его поддерживаю. И мы все, все родители так настроены. Поймите: не один или два человека, а все село. Это ведь здоровье наших детей", — рассказала жительница Бобровки Екатерина Тихонова.

А что директор?

А директор школы обязан исполнить предписание Гострудинспекции и вновь принять на работу Зинаиду и уволить недавно пришедшего повара. "Наш новый повар был предупрежден о ситуации и к сожалению, он должен будет искать другое место работы. Но если что, то мы всегда будем рады вновь его видеть в нашей школе", — прокомментировал он ситуацию.

Куда смотрят власти?

В Комитете по образованию Первомайского района ИА "Амител" сообщили, что в учебном 2018-2019 году, до того момент как была уволена повар Зинаида, жалоб от родителей ни письменных ни устных в комитет не поступало. Из Роспотребнадзора никаких предписаний о нарушении качества питания в бобровской школе тоже не было, а из медицинских учреждений информации об отравлении детей не поступало.

Родители же написали обращение губернатору Алтайского края. Они намерены бойкотировать работу школьного пищеблока, пока не будет поведена серьезная проверка всей сложившейся ситуации.