Автомобиль перевернулся на крышу в районе телевышки / Фото: Катарина Кузнецова / Amic.ru

Стали известны подробности ДТП в районе телевышки на Змеиногорском тракте в Барнауле, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Как выяснилось, в воскресенье, 3 марта, в 10:50 в районе телецентра внедорожник "Мицубиси Монтеро" слетел в кювет, перевернулся и едва не врезался в ЛЭП после столкновения с другим автомобилем.

По предварительной информации правоохранителей виновником аварии стал водитель японской машины, при перестроении создавший опасную ситуацию и столкнувшийся "Лифан 215800".

От удара иномарка и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

В результате аварии пострадала 48-летняя пассажирка "Мицубиси". Ей оказана медицинская помощь в городской больнице №1. Госпитализация не потребовалась.