Шоу японских барабанщиков "Dadada-Dan Tenko" несколько лет успешно гастролирует по миру и уже 6 марта выступит перед барнаульской публикой, сообщает rest22.ru.

Отличительной чертой их стиля можно назвать совмещение современных мотивов с традиционными мелодиями страны восходящего солнца.

В выступлении девять артистов используют национальные японские инструменты. Органично дополняют звучание энергичные и динамичные танцы, разработанные и поставленные танцовщиком и хореографом Исая Мондори.

"Громогласный рёв барабанов "Tenko" создает на сцене визуальный и музыкальный спектакль в лучших традициях современной музыки и традиционной японской культуры", — анонсирует организатор.

Выступление стартует 6 марта 2019 года в 19:00.