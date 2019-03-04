Шоу японских барабанщиков "Dadada-Dan Tenko" несколько лет успешно гастролирует по миру и уже 6 марта выступит перед барнаульской публикой, сообщает rest22.ru.
Отличительной чертой их стиля можно назвать совмещение современных мотивов с традиционными мелодиями страны восходящего солнца.
В выступлении девять артистов используют национальные японские инструменты. Органично дополняют звучание энергичные и динамичные танцы, разработанные и поставленные танцовщиком и хореографом Исая Мондори.
"Громогласный рёв барабанов "Tenko" создает на сцене визуальный и музыкальный спектакль в лучших традициях современной музыки и традиционной японской культуры", — анонсирует организатор.
Выступление стартует 6 марта 2019 года в 19:00.
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