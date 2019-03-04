Губернатор Алтайского края Виктор Томенко удерживает позиции в российском рейтинге губернаторов. По итогам оценки деятельности глав регионов за январь-февраль 2019 года от Центра информационных коммуникаций "Рейтинг" у Томенко место в середине списка.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко занял в рейтинге 36-е место, это вторая группа губернаторов (26-60 места). Именно это место он занимал по итогам 2018 года, в котором начал работать главой региона.

Также в этой, второй группе, но выше Томенко красноярский губернатор Александр Усс (27-е место), глава Омской области Александр Бурков (29-е место), а также томский глава Сергей Жвачкин (35-е место). Во второй группе ниже алтайского губернатора находятся губернатор Кемеровский области Сергей Цивилев (54-е место).

А в первую группу (1-25 место) из сибирских губернаторов вошел только руководитель Новосибирской области Александр Травников, у него 25-е место.

В третью группу (61-85 места) попали иркутский губернатор Сергей Левченко (71-е место), глава Республики Тыва Шолбан Кара-Оол (76-е место), глава Республики Алтай Александр Бердников (83-е место), глава Республики Хакасия Валентин Коновалов (84-е место).

Добавим, что в топ-5 рейтинга вошли мэр Москвы Сергей Собянин, глава Тюменской области Александр Моор, глава Тульской области Алексей Дюмин, глава Татарстана Рустам Минниханов и глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Портрет среднего губернатора начала 2019 года вырисовывается такой: нет инвестиционных рычагов, права на инициативу, возможности эффективно использовать и распределять ресурсы. Снижение рейтинга власти, правящей партии, правительства, президента вызывает претензии к губернаторам со стороны центра. Региональные лидеры, в свою очередь, пытаются инициировать изменение ситуации на местах, задействовав все свои немногочисленные рычаги для идейной поддержки федеральной власти. Однако и тут губернаторы остаются в растерянности, потому что не понимают, чем они могут воздействовать на федеральную повестку. Ведь не они инициаторы пенсионных реформ и роста налоговых платежей", – так охарактеризовал ситуацию по стране политолог, в прошлом начальник департамента региональной политики управления президента РФ по внутренней политике (2009-2010 гг.) Андрей Колядин.