Опрокидывание общественного транспорта случилось вечером в воскресенье, 3 марта, на трассе Троицкого района, сообщает паблик " Barnaul 22" в социальной сети "ВКонтакте".

По информации пресс-службы ГИБДД, 56-летний водитель "Газели" сообщением "Бийск – Боровлянка" не учел дорожные условия и не справился с управлением транспортного средства.

В результате на 38 км автодороги "Буланиха — Боровлянка" маршрутка опрокинулась на бок. В этот момент в ней находились шесть пассажиров.

Пострадала 62-летняя пенсионерка. Ей оказана медицинская помощь. Потребовалась госпитализация.