Опрокидывание общественного транспорта случилось вечером в воскресенье, 3 марта, на трассе Троицкого района, сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

По информации пресс-службы ГИБДД, 56-летний водитель "Газели" сообщением Бийск – Боровлянка не учел дорожные условия и не справился с управлением транспортного средства.

В результате на 38-м км автодороги Буланиха – Боровлянка маршрутка опрокинулась на бок. В этот момент в ней находились шесть пассажиров.

Пострадала 62-летняя пенсионерка. Ей оказана медицинская помощь. Потребовалась госпитализация.