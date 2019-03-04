Стали известны результаты электронных выборов в парламент Эстонии, сообщают "Вести" со ссылкой на данные национального избиркома.

Больше трети голосов набрала оппозиционная Реформистская партия. За нее проголосовали 40% избирателей.

Остальные партии, прошедшие в парламент, не заручились поддержкой даже пятой части населения страны.

Так, Консервативная народная партия набрала 13,5% голосов, "Отечество" – 12,6%, Центристская партия – 11,7%, Социал-демократическая партия – 11,4%, "Эстония 200" – 5,5%. Остальные не прошли пятипроцентный барьер.

Напомним, предварительное и электронное голосование проходило в Эстонии с 21 по 27 февраля. За это время проголосовало около 40% населения (свыше 346 тысяч человек).