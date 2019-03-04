Подробности аварии с участием пассажирского автобуса и трех автомобилей в Барнауле сообщили порталу Amic.ru в ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП случилось в 09:02 по адресу: улица Юрина, 247. Участниками аварии кроме пассажирского автобуса стали автомобили "Нива", Mitsubishi и Honda.

В результате столкновения пострадал водитель отечественного автомобиля. На месте аварии ему оказана медицинская помощь.

В данный момент полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.